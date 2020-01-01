في تقريرها السنوي.. واشنطن تجرّد سكان القدس الفلسطينين من أصولهم

جهينة نيوز:

في خطوة مثيرة للجدل، تراجعت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الخاص بوضع حقوق الإنسان والذي تمّ نشره، أمس الأربعاء، عن اعترافها بالسكان العرب للقدس الشرقية الذين يتجاوز عددهم 340 ألف فلسطيني، مستبدلةً مصطلح "المقيمون الفلسطينيون" بمصطلحي "المقيمون العرب" و"غير الإسرائيليين".

ويحمل أغلبية هؤلاء الفلسطينيين حق الإقامة في "إسرائيل" لكنهم لا يحملون جنسيتها.

ونددت القيادة الفلسطينية بهذا التغيير، إذ شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على حسابه في "تويتر" على أن هذا ليس سوى "محاولة يائسة لنزع اسم الشعب الفلسطيني عن القدس"، متهماً الإدارة الأمريكية بتبني مصطلحات ومفردات ورواية كيان الاحتلال، مضيفاً: نحن فلسطينيون، عرب ومسيحيون ومسلمون، نحن أبناء وبنات القدس.. القدس عاصمتنا وبيتنا.

ويأتي ذلك بعد شهر ونصف الشهر من نشر البيت الأبيض خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، والتي تقضي بالاعتراف بمدينة القدس "عاصمة غير منقسمة" لـ"دولة إسرائيل"، ورفضتها السلطة الفلسطينية قطعياً