بـ 7 نقاط.. خرفان يتصدر التجمع الشمالي لبطولة للشطرنج

جهينة نيوز

حقق لاعب منتخب اللاذقية هيفيار خرفان المركز الأول في منافسات التجمع الشمالي لبطولة الجمهورية للشطرنج بفئة الرجال المقامة في صالة الشطرنج بملعب الباسل بمشاركة 54 لاعباً يمثلون منتخبات حلب وحمص وحماة وإدلب وطرطوس واللاذقية.

وجاء خرفان بالمركز الأول بمجموع 7 نقاط وبفارق التمايز عن لاعب الفئات العمرية حسين عبود الذي احتل المركز الثاني بينما تم إجراء جولة تمايز لتحديد المراكز من الثالث وحتى الثامن لتساوي اللاعبين بمجموع "ست نقاط ونصف" فاحتل لاعب حماة إسماعيل خضور المركز الثالث ومحمد بلال من اللاذقية المركز الرابع وشريف رمضان من حلب بالمركز الخامس تلاه شادي عباس من اللاذقية وسعد أبو ردن من حلب وريان ديب من طرطوس.

وقال أمين اللجنة الفنية للشطرنج في اللاذقية تيسير أحمد إنّ البطولة أقيمت وفق النظام السويسري من تسع جولات وانعكست المشاركة الواسعة فيها على مستواها وجعلها قوية ومليئة بالإثارة وناجحة بكل المقاييس وحققت الهدف المطلوب والمفاجأة كانت أن لاعبي الفئات العمربة نافسوا على المراكز المتقدمة.

وأضاف أحمد إن اللاعبين السبعة الأوائل تأهلوا مع سبعة لاعبين من التجمع الجنوبي إلى التجمع النهائي الذي سيقام في وقت لاحق وسينضم إليهم ستة لاعبين من المنتخب ليلعبوا فيما بينهم لانتقاء أفضل خمسة لاعبين ليكونوا نواة المنتخب الذي سيمثلنا في البطولات الخارجية القادمة.