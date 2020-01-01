ارتفاع إصابات كورونا في كيان الاحتلال إلى 97 حالة

جهينة نيوز

أعلنت ما تسمى السلطات الصحية الإسرائيلية ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا إلى 97 حالة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مساء امس الأربعاء حظر التجمعات التي تضم أكثر من 100 شخص، في إطار الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لمكافحة انتشار الفيروس.

وقال نتنياهو: "نواجه وباء عالميا… ولا يوجد خيار آخر سوى اتخاذ خطوات صارمة.

وقال نتنياهو إنه لا يتعين إغلاق المدارس مبدئيا، كما سيستمر عمل وسائل المواصلات العامة.

وأضاف أن أرباب الأعمال مدعوون إلى السماح لعامليهم بالعمل من المنزل على نطاق واسع.

القدس العربي