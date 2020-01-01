وقائياً.. كازاخستان تلغي كل المناسبات بسبب كورونا

جهينة نيوز

أعلنت كازاخستان عن إلغاء كل الفعاليات والمناسبات العامة، واتخاذ إجراءات وقائية خاصة بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

وكتب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف عبر "تويتر"، اليوم الخميس: منظمة الصحة العالمية أعلنت عن جائحة فيروس كورونا، والحكومة تبدأ تطبيق إجراءات احترازية خاصة، ويتم إلغاء جميع الأنشطة والمناسبات العامة.

واستبعد توكايف وقوع مشاكل في إمداد المواطنين بالمواد الغذائية والضروريات، مشيرا إلى أهمية تجنب إلحاق الضرر بالأعمال الصغيرة والمتوسطة لدى تطبيق الإجراءات المقررة.

وتزامناً مع إعلان توكايف قالت الحكومة الكازاخية، إن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي كان مقرراً عقده في كازاخستان في حزيران المقبل ألغي بسبب تفشي الفيروس.

من جانبه، أكد يرعلي توغجانوف، نائب رئيس الوزراء في كازاخستان، اليوم الخميس امتلاك البلاد من احتياطي المواد الغذائية ذات الأهمية ما يكفي لتلبية احتياجات السكان مدة نصف سنة.

هذا ولم تعلن كازاخستان الواقعة فمنهي آسيا الوسطى المتاخمة للصين حتى الآن عن وجود حالات إصابة بالفيروس على أراضيها، لكن السلطات عدّت أن وصول المرض يبدو وشيكاً.