دوائر مال المليحة وجرمانا تعود للعمل.. ودائرة في عدرا الصناعية وقريباً مركز لخدمة المواطن

جهينة نيوز

بين وزير المالية مأمون حمدان أن إعادة افتتاح دوائر المال في كل من المليحة وجرمانا وإضافة دائرة للمال للخدمات المقدمة للصناعيين في مدينة عدرا يأتي في إطار تفعيل الخدمات في المناطق المحررة وسعي الدولة لتسهيل تقديم الخدمات.

وأشار حمدان في تصريح للصحفيين إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز عملية الربط الشبكي بين عدد من مديريات المالية والمركز بما يسهل منح كافة الوثائق اللازمة الكترونياً مبشراً بقرب تفعيل الدفع الإلكتروني إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة لتحديد العقارات وفقا لسعرها الرائج في كل القطر وقرب إصدار قانون البيوع العقارية لافتا إلى أهمية التشريعات في تطوير العمل سواء التي صدرت أو التي ستصدر لاحقا بتسهيل عمل الفعاليات كافة بما يبسط الإجراءات وهو ما تسعى له وزارة المالية.

بدوره أكد محافظ الريف علاء إبراهيم في تصريح للوطن أن المحافظة تسعى لتأمين افتتاح كافة الدوائر المالية في الوحدات الإدارية إضافة لمراكز خدمة المواطن بما يسهم بتسهيل معاملات كافة الفعاليات الصناعية منها والتجارية إضافة إلى تسهيل معاملات الأهالي بتأمين الخدمات لهم بالشكل اللائق مؤكداً أن المحافظة تعمل على تجهيز ما يلزم من طرفها لإعادة افتتاح مالية داريا.

وتابع المحافظ في تصريحه لوسائل الإعلام أنه سيتم تأمين مركز لخدمة المواطن في مدينة عدرا الصناعية قريبا بما يسهل عمل الصناعيين ومعاملاتهم مضيفاً إن افتتاح دوائر المال في كل من المليحة وجرمانا يخدم كافة الفعاليات الموجودة جنوب دمشق ويغنيها عن مشقة النزول إلى العاصمة لإنهاء معاملاتهم.

وأشار إبراهيم إلى أن المحافظة ستعمل على تطوير كافة الخدمات وتأمين البنى التحتية في منطقة المليحة وهو ما وعد به وزير المالية لتأمين اعتمادات للقيام بما تتطلبه راحة المواطنين.

مدير دائرة مال جرمانا شادي فاهمة بين للوطن أن الدائرة مفتتحة منذ عام 2011 لكن جرت توسعتها لتضم منطقة السيدة زينب وتوابعها بحيث أصبح بإمكان فعاليات هذه المنطقة دفع مايترتب عليها ماليا وضريبيا في مدينة جرمانا مبيناً أن إجمالي واردات الدائرة وصلت العام الماضي لنحو مليار ليرة متوقعاً ارتفاع هذا المبلغ لهذا العام خصوصاً أن منطقة السيدة زينب يوجد فيها العديد من الفعاليات موضحاً أن الدائرة تقدم كافة الخدمات المالية باستثناء الأرباح الحقيقية.

مدير المدينة الصناعية بعدرا فارس فارس أكد في تصريح للوطن أن افتتاح الدائرة المالية قيمة مضافة للصناعيين وتوفر جهداً في تنفيذ التزاماتهم موضحاً أن إدارة المدينة قدمت الموقع من أجل إنشاء هذه الدائرة.

وأوضح عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها حسام عابدين في تصريح لـ«الوطن» أن الصناعيين في مدينة عدرا يعتمدون في خدماتهم على مبدأ النافذة الواحدة ولذلك فإنه من المهم لهم أن يكون قسم المالية في المدينة بما يوفر لهم الجهد والتواصل لإنجاز معاملاتهم في نفس المكان مبيناً أن معامل المدينة تعمل بأقصى طاقتها وأن ذلك يسهم في دوران العجلة الاقتصادية.

وكان الوزير والمحافظ قد افتتحا الدائرة المالية ودائرة المصالح العقارية في المليحة وطالب الوزير حمدان مدير دائرة المال بجرمانا بضرورة أن يتمتع الموظف الذي يتعامل مع المواطن بشكل مباشر بوجه بشوش وابتسامة وأن يتم إبعاد أي موظف لا يتمتع بهذه الصفة عن التماس المباشر مع المتعاملين منوها بأهمية إضافة فعاليات السيدة زينب إلى دائرة مال جرمانا مؤكداً أن كافة الأضابير موجودة ولا يوجد فقدان لأي إضبارة مبيناً أن الوزارة تعمل على إدخال البيانات لإنجاز الربط الشبكي بحيث يستطيع أي مواطن استلام براءة الذمة من أي دائرة مال.