29 مشروعاً صناعياً بالإنتاج في ريف دمشق بشهرين

جهينة نيوز

أكد مدير صناعة ريف دمشق المهندس محمد فياض وجود تعاون بين وزارة الصناعة ومحافظة الريف وغرفة الصناعة من خلال تنفيذ خطة متكاملة وشاملة للنهوض بالقطاع الصناعي بهدف عودة منشآت القطاع العام المتضررة للعمل والإنتاج إضافة إلى دعم المشروعات الصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة عبر تأمين كل مستلزمات الإنتاج وتشجيع وحماية المنتج الوطني وعودة العمالة الخبيرة ودعم سعر فوائد القروض والصادرات.

وأشار نقلا عن صحيفة الثورة إلى تركيز الدعم على الصناعات الإستراتيجية وتقديم المحفزات للاستثمار الصناعي وإلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحكومية لدعم الإنتاج المحلي وتسهيل عودة جميع الصناعيين إلى منشآتهم وتبسيط الإجراءات والقيام بعملية الترميم وتوفير البنى التحتية في المناطق الصناعية المتضررة.

وأكد استمرار تحسن الاستثمارات الصناعية والحرفية بعد عودة الأمان والاستقرار لكل المناطق المحيطة، حيث تمّ ترخيص 60 منشأة صناعية برأسمال تجاوز 2 مليار ليرة خلال الشهرين الماضيين تشغل 459 عاملاً عند إنجازها، بينما تمّ تنفيذ 29 منشأة بتكلفة 546 مليون ليرة أمنت 138 فرصة عمل منها 22 منشأة في القطاع الكيميائي و5 في الغذائي و2 في النسيجي، فيما تم تنفيذ مشروع استثماري واحد برأسمال 200 مليون ليرة في القطاع الغذائي، إلى جانب ترخيص وتنفيذ 10 منشآت حرفية برأسمال 156 مليوناً تشغل 29 عاملاً.