77 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البحرين

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين مواطنين قادمين من إيران، على متن رحلة جوية لإجلاء رعايا البلاد من هناك.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن الوزارة: "في إطار خطة إجلاء المواطنين المتواجدين في إيران، رتبت وزارة الصحة لعودة هؤلاء المواطنين على دفعات على متن طائرات مستأجرة من قبل، ووصلت أولى هذه الدفعات".

وجاء في إيضاح الوزارة أن نتائج الفحوصات المختبرية للدفعة الأولى البالغ عددها 165 مواطناً ومواطنة، كشفت عن وجود 77 حالة قائمة تم نقلها لمركز العزل والعلاج، في حين تبين سلامة 88 وتم نقلهم لإحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازي.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت فور وصول أول دفعة من المواطنين بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة المتبعة، حيث تم إجراء الفحوصات المختبرية اللازمة للمواطنين في الأماكن المخصصة لذلك وتحت إشراف الطواقم الطبية المتخصصة.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الوزارة، أمس الثلاثاء، وصول أول دفعة من المواطنين بأمان، ضمن خطة الإجلاء من إيران، وفق إجراءات احترازية محكمة بعد تصاعد خطر فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "رويترز" يرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المسجلة لدى سلطات الصحة في البحرين إلى 189 حالة حتى الآن ومن بينهم 30 شخصا تعافوا.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 117 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4000 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 65 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 8 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.