إيران: عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بلغ 354 شخصاً

جهينة نيوز:

أعلن مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 354 حالة بعد وفاة 63 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال جهانبور في تصريح اليوم نقلته وكالة ارنا إنه “وفقا للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 958 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 9 آلاف شخص” مشيرا إلى أن عدد المتعافين بلغ 2959 شخصا.

وكان جهانبور أعلن أمس أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا بلغ 291 حالة وفاة وأن عدد المصابين ارتفع إلى 8042.