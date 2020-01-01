استعداداً لاستئناف الدوري الممتاز.. فرق كرة القدم تواصل تحضيراتها

جهينة نيوز:

تسعى فرق كرة القدم للاستفادة من فترة توقف النشاطات المحلية خلال الفترة الحالية بتطبيق خطط تدريبية من شأنها تلافي أخطاء لاعبيها في المباريات السابقة والتحضير للمباريات المتبقية من الموسم الحالي.

وبدأت فرق حطين وتشرين وجبلة بتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لإبقاء لاعبيها في طور الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبل استئناف منافسات الدوري الممتاز في الخامس عشر من الشهر القادم.

وقال مدرب تشرين ماهر بحري إن فترة التوقف ستعود بالفائدة على الفرق الأخرى لإعادة ترتيب أوراقها ولاستشفاء بعض لاعبيها المصابين، مبيناً في الوقت ذاته أن وضع فريقه مستقر وجيد ونتائجه متوازنة فهو يتصدر الدوري الممتاز بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه.

وأشار مدرب حطين حسين عفش إلى أنّ الفترة الحالية تتركز على تحضير الفريق وفق خطة وبرنامج تدريبي يتضمن مباريات ودية وحصصاً تدريبية منتظمة بهدف الحفاظ على مستوى الفريق فنياً وبدنياً إضافة إلى تعزيز الحالة الانضباطية لمتابعة مشوار المنافسة في الدوري مع فرق المقدمة.

من جهته، بيّن مدرب جبلة سامر بستنلي أن توقف الدوري منحهم فرصة جيدة لإعادة ترتيب أوراق الفريق من جديد حيث نعمل على تجاوز الصعوبات التي عاناها الفريق خلال الفترة الماضية من خلال الخطة التحضيرية التي وضعها للاعبين وتضمنت معسكراً تدريبياً داخلياً نسعى من خلاله لرفع جاهزية اللاعبين ومعنوياتهم وتطوير مستوياتهم المهارية إضافة إلى استشفاء لاعبي الفريق المصابين وإعادة تأهيلهم بشكل جيد