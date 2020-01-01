الإمارات مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط إلى مليون برميل يومياً

جهينة نيوز:

أعربت الإمارات، اليوم، عن استعدادها لزيادة إنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يومياً، ويأتي ذلك في وقت هبطت فيه أسعار الخام إلى مستوى قياسي بعد فشل دول "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق.

وجاء ذلك بحسب ما قاله وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، سلطان أحمد الجابر في بيان نشر، اليوم، حيث أكد أن "أدنوك" ماضية في خططها المعتمدة للنمو والتوسع وترسيخ مكانتها المتميزة كمزود موثوق للطاقة.

وأضاف: تماشياً مع استراتيجيتنا للنمو والتوسع وزيادة الإنتاج، تمتلك (أدنوك) إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من 4 ملايين برميلاً يومياً في نيسان المقبل، كما نعمل على تسريع التقدم نحو هدفنا بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يومياً.