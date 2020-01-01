الكهرباء تنهي استعداداتها لإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في دمشق وريفها

جهينة نيوز:

أنهت وزارة الكهرباء استعداداتها لإطلاق خدمة الدفع الالكتروني لفواتير الكهرباء في دمشق وريفها عبر إنجاز اختباراتها وتجاربها وتأهيل كوادرها.

وأوضحت مديرة التقانة والمعلومات بمؤسسة التوزيع صفاء شهاب الدين أنّ الوزارة أخضعت العاملين لديها لماجستير تأهيل وتخصص بإدارة الأعمال الإلكترونية بالأكاديمية العربية للعلوم الإلكترونية ليتمكنوا من تقديم خدمات بوابة الحكومة الإلكترونية بالطريقة الصحيحة كما وضعت 69 خدمة على موقع البوابة منها خدمة الدفع الإلكتروني وإجراءات تركيب العدادات إضافة إلى الشكاوي وغيرها، مبينة أن الشركة السورية للمدفوعات نفذت ورشة عمل لاطلاع العاملين في الوزارة على المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني وشرح آلية العمل وتحضير أنظمة الفواتير.

وأشارت شهاب الدين إلى وجود بعض الصعوبات التي تعترض تطبيق المشروع منها وجود 14 شركة كهرباء مستقلة إدارياً ومادياً عن المؤسسة وكل شركة لديها نظام فواتير خاص بها وبالتالي كان لا بدّ من وضع مخدم مركزي بالوزارة مهمته التخاطب مع السورية للمدفوعات من جهة ومع شركات الكهرباء من جهة أخرى لافتة إلى أن الوزارة أنهت كل الاستعدادات لإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في دمشق وريفها ووضعت خطة زمنية تنتهي بنهاية العام الجاري لتكون الخدمة متاحة لجميع المحافظات بعد توافر البنية التحتية للاتصالات، موضحةً أنّ الوزارة جهزت الربط الضوئي مع الشركة السورية للاتصالات لتكون الخدمة مستقرة.

وبالنسبة للخدمة أوضحت شهاب الدين أن عملية الدفع الإلكتروني تتم عبر البنك الذي يخاطب المواطنين من خلال تطبيق موبايل أو موقع إنترنت، مشيرةً إلى أنه في حال وجود تباين بين الفواتير فيمكن تقديم شكوى عبر التطبيق لإعادة النظر في الفاتورة أو يراجع الشركة، ولافتةً إلى أنّ النافذة الواحدة في كل شركة كهرباء جاهزة لتلقي شكاوي المواطنين ومعالجتها