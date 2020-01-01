طهران تدعو واشنطن إلى تأمين سلامة السجناء الإيرانيين لديها

جهينة نيوز:

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن الحظر الأمريكي الظالم وغير القانوني في ظل سياسة الضغوط القصوى، ترك آثاره السلبية على الواقع الصحي في إيران.

وفي مؤتمره الصحفي عبر الفيديو، صباح اليوم الأربعاء، أوضح موسوي أنه وعلى الرغم من أن الأدوية والتجهيزات الطبية لاينبغي أن تخضع للحظر، لكن الولايات المتحدة أغلقت طرق التعامل في هذا المجال لكنّها تزعم بكل وقاحة أنّ الدواء والغذاء غير مشمولين بالحظر.

وتابع قائلاً: طهران مستعدة لاختبار كل السبل التي تخفف من الضغط على الشعب الإيراني، مشيراً إلى أنّ الإدارة الأمريكية إذا كانت صادقة في مزاعمها بشأن الإيرانيين - ونحن نشكك بهذه المزاعم- فعليها أن ترفع الحظر.

وأوضح موسوي أنّ بإمكان الأمريكيين فتح الطريق لدخول الأدوية والأجهزة الطبية إلى إيران من خلال إطلاق الحرية للبنوك والمؤسسات المالية والتجارية، مشيراً إلى أنّ إيران قامت بالإجراءات القانونية وحصلت على حكم ديوان العدالة الدولية، لكن ليس هناك أفقاً إيجابياً يمكن أن يحصل من أمريكا.

من جهة ثانية، أعرب موسوي عن قلق طهران من إمكانية إصابة السجناء الإيرانيين في السجون الأمريكية بالأمراض، داعياً السلطات الأمريكية إلى تأمين سلامة هؤلاء السجناء الذين تحتجزهم واشنطن كرهائن، ومؤكداً استعداد إيران لاستعادة هؤلاء السجناء والمختطفين الذين لم تقدم أمريكا أي دليل لاحتجازهم.