أنقرة تترك الحدود مفتوحة وتتباكى على المهاجرين!

جهينة نيوز:

قال الرئيس التركي رجب أردوغان إن بلاده ستترك الحدود مفتوحة للمهاجرين الذين يحاولون السفر إلى أوروبا حتى يلبي الاتحاد الأوروبي ما تنتظره أنقرة من اتفاق المهاجرين المبرم في 2016.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، إن تركيا ستقدم مقترحاتها للاتحاد الأوروبي بحلول موعد قمة الاتحاد المقررة يوم 26 آذار.

وأضاف مخاطباً الاتحاد الأوروبي: إنّ تركيا لا تطلب الإعانة من أحد، ولا تمد يدها لأحد، مطلبنا الوحيد هو الوفاء بالوعود المقدمة لنا.

وأشار إلى أنّ: أنقرة ستواصل الإجراء الحالي في الحدود مع أوروبا حتى تلبية جميع تطلعاتنا بشكل ملموس، بما في ذلك فتح حرية التنقل وتحديث الاتحاد الجمركي والدعم المالي.

وانتقد أردوغان مواجهة السلطات اليونانية الأبرياء الساعين لمستقبل أفضل لهم ولأولادهم بالرصاص والغازات، وهذا عمل همجي بكل معنى الكلمة، لافتاً إلى أنه: لا يوجد أي فرق بين ما فعله النازيون وبين المشاهد المنتشرة على الحدود اليونانية.