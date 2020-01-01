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الجيش الايطالي ينتشر في طرقات روما لفرض الحجر الصحي والعزل التام للحد من انتشار فيروس كورونا
الأربعاء, 11 آذار 2020 الساعة 16:17 |
سياسة
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عالمي
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