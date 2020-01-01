وسط مواجهات عنيفة.. الاحتلال يقتحم جبل العرمة

جهينة نيوز:

أصيب أكثر من خمسين مواطناً على الأقل، صباح اليوم الأربعاء، بعد اقتحام أكثر من 40 دورية عسكرية إسرائيلية منطقة جبل العرمة شرق بيتا.

وأفاد الدكتور طريف عاشور الناطق باسم وزارة الصحة بأنّ عدد الإصابات حتى اللحظة وصل إلى ١٧ إصابة من بيتا، ووصول حالة خطرة لطفل ١٧ عاماً مصاب برصاصة حي بالراس ووضعه حرج جداً.

كما أفادت وزارة الصحة بأنها تعاملت مع ١٣ إصابة في مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، وصلت من جبل العرمة، بينها إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس في غرفة العمليات، وأخرى متوسطة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في العناية المكثفة، أما بقية الإصابات فمستقرة.

وقالت مصادر محلية في بيتا إن جنود الاحتلال أطلقوا العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي على المواطنين خلال دقائق محدودة وبشكل عشوائي خلال اقتحام منطقة العرمة، ما أوقع إصابات كبيرة .

وأكدت المصادر أن قوات اعتقلت ثلاثة شبان على الأقل، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق بينهم وزير مقاومة الاستيطان وليد عساف.

ولا تزال المواجهات مستمرة حتى اللحظه، فيما تحاول قوات الاحتلال تأمين وصول عشرات المستوطنين إلى منطقة جبل العرمة الأمر الذى يرفضه المواطنين.