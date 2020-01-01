قرار صعب من "آبل" بسبب كورونا

جهينة نيوز:

أجبر تفشي فيروس "كورونا" الجديد، شركة "آبل" الأمريكية على اتخاذ قرار وصفته تقارير صحفية بـ"الصعب".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "آبل" في طريقها لإلغاء مؤتمر صحفي عالمي في مقر الشركة يوم 31 اذار، بسبب تفشي فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان من المتوقع أن تكشف "آبل" النقاب في مؤتمرها العالمي على هاتف "آيفون إس إي 2" أو "آيفون 9" الاقتصادي، بالإضافة إلى جيل جديد من حاسبات "آيباد برو".

ولجأت آبل إلى هذا القرار، بعدما اتخذت مقاطعة "سانتا كلارا" الأمريكية بتعليق وحظر التجمعات كافة، بسبب العدد المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

​كما اتخذت "آبل" أيضا جملة من القرارات الداخلية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث حظرت على مهندسيها السفر إلى آسيا من أجل تطوير الجيل الجديد من هواتف "آيفون 12".

ومددت شركة "آبل" قرارها بحظر سفر مهندسيها حتى نهاية شهر نيسان المقبل.

ولم تكشف التقارير حتى الآن الموعد البديل المقترح لمؤتمر "آبل" لكشف أجهزتها الجديدة، أم أنها ستلجأ لأن يكون المؤتمر "أون لاين" أسوة بشركات أخرى منافسة.