صيدلاني سوري يقترح وصفةً لعلاج كورونا

جهينة نيوز:

دعا الصيدلاني السوري شيفان قاووق إلى تجربة الوصفة التي طرحها على مصابين بـ"كورونا"، وهي عبارة عن كبسولات كبد القرش.

وخلال برنامج "المختار" على إذاعة المدينة إف إم، شرح قاووق فكرته بالقول: لم أكتشف لُقاحاً، إنما علاج يساعد على رفع كريات الدم البيضاء، لأن هذه الكبسولات تحتوي على مواد تثبّط حالات سرطان الكلية وتحفّز الخلايا على قتل الفايروسات.

وبحسب قاووق، فإن مادة السكوالين هي المادة المهمّة الموجودة في هذه الكبسولات، لأنها تعمل بشكل رئيس على تحفيز الخلايا على قتل الفايروس داخل جسم الانسان، وهي مجرّبة سابقاً ونجحت بوقف التهابات الكبد نمط (E) و (D)، كما اكتشف العلماء منها لقاحات ضد مرض الملاريا وضد إنفلونزا الخنازير (H1N1)».

وأضاف قاووق: يمكن من خلال تناول كبسولات كبد القرش بانتظام رفع مناعة الأشخاص، خاصة المدخنين منهم أو الذين يعانون مشكلات تنفسية، وأضاف: ربما تكون الصين وأميركا تستخدم مادة السكوالين لإنتاج لقاح للكورونا أعتقد ذلك.

لكن، هل مادة السكوالين موجودة في سورية؟ يجيب قاووق: إن المادة موجودة ضمن كبسولات تشبه كبسولات زيت السمك، تسمى كبسولات كبد القرش يمكن استخدمها بشكل آمن ولا تُحدث أي أعراض جانبية، أعيرتها 100ملغ، 3 مرات في اليوم، يمكن أن نتناولها كوقاية والمصاب أيضاً يمكن أن يحصل عليها كعلاج، لكن ليس لفترات طويلة، مدة 3 أشهر كافية.

ويتمنى الصيدلاني شيفان قاووق نشر فكرته وتجربتها، سريرياً أو مخبرياً، وتطبيق الدواء على عدة حالات، لفحص تأثيراته السريرية ومعرفة كيف سيستجيب المريض، وهذا قد يتطلب التواصل مع الدول القريبة التي يوجد بها حالات إصابة بالكورونا، إذ أن سورية وبحسب تصريحات حكومية لا يوجد فيها أي إصابة حتى الآن.