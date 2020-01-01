سعياً لحل النزاع النفطي.. وساطة مكسيكية بين روسيا والسعودية

جهينة نيوز:

قال وزير المالية المكسيكي أرتور هيريرا إن بلاده تسعى للتوسط في النزاع النفطي بين موسكو والرياض لأن الصراع بين العملاقين ألحق ضرراً شديداً بأسعار الخام وهو ما يؤثر على المكسيك أيضاً.

وفي مقابلة مع محطة إذاعة مكسيكية، قال هيريرا: نحن ندرس قنوات الوساطة التي قد تكون لدينا، مشيراً إلى وجود حاجة لتدخل طرف ثالث لبناء جسور بين الجانبين، مضيفاً: من الصعب جداً أن يتخذ أي من الجانبين خطوة للوراء، ولافتاً إلى أن المكسيك توسطت في السابق في صراعات، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وقال أيضاً: إما أن نحاول عمل شيء ما، أو نجلس ونشاهد ما يحدث لأسعار النفط الخام.

وكانت المكسيك ضمن مجموعة الدول التي تعاونت مع منظمة "أوبك" لكبح الإنتاج في السنوات الأخيرة من أجل دعم الأسعار