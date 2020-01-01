أردوغان يتوعد بالرد على أي اعتداء على نقاط المراقبة في إدلب

جهينة نيوز:

قال الرئيس التركي، رجب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترد "بقوة" على أي اعتداء على نقاط المراقبة التركية في إدلب.

وأضاف أن أنقرة لن تكتفي بالرد بالمثل على أصغر هجوم قد تتعرض له نقاط المراقبة التركية في سورية، بل سنرد بقوة أكبر"، مشيراً إلى أن: العمليات التي أجرتها تركيا في إدلب بشكل فعلي طيلة شهر كامل وعملية درع الربيع التي أطلقتها هناك، هي تعبير عن عزمنا على منع التهديدات القائمة على حدودنا.

ولفت الرئيس التركي إلى أن خرق وقف إطلاق النار في إدلب بدأ منذ الآن ولو بشكل بسيط، ومضيفاً: ننتظر من روسيا اتخاذ التدابير اللازمة حيال هذا الأمر.

وتأتي تصريحات أردوغان تزامناً مع تأكيد وزارة الدفاع التركية أن المحادثات التي أجراها الجانبان التركي والروسي بشأن الوضع في إدلب السورية "إيجابية وبناءة".