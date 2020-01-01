بطولة الجمهورية بالشطرنج للرجال مستمرة وبمنافسة عالية

جهينة نيوز:

تواصل بطولة الجمهورية بالشطرنج للرجال منافساتها في صالة الشطرنج بملعب الباسل في اللاذقية بمشاركة 54 لاعباً.

وتقام، اليوم، الجولة الثامنة والتاسعة وفق النظام السويسري من تسع جولات وسيتأهل في ختامها أصحاب المراكز السبعة الأولى للتجمع النهائي القادم لانتقاء المنتخب الوطني لفئة الرجال الذي سيمثلنا في البطولات الخارجية.

ويشارك في البطولة 12 لاعباً من الفئات العمرية الصغيرة من مختلف المحافظات إلى جانب اللاعبين الرجال لإكسابهم الخبرة وزيادة مهاراتهم.

وقال مشرف البطولة ثابت وسوف أن الفئات العمرية التي تشارك في البطولة تمكنت من إثبات جدارتها بقوة بين الكبار وذلك بوصول لاعبين تحت 15 سنة للأدوار المتقدمة وهو مؤشر إيجابي على تطور اللعبة، مبيناً أنّ إشراك لاعبي هذه الفئات في البطولة جاء لإكسابهم الثقة بأنفسهم وصقل موهبتهم أكثر من خلال الاحتكاك مع فئة الرجال.

وأوضح أنّ البطولة الحالية مخصصة للتجمع الشمالي وهناك تجمع جنوبي يقام بنفس الفترة في دمشق وسيتم في ختام التجمعين انتقاء أصحاب المراكز السبعة الأولى من كل تجمّع إضافة للاعبي المنتخب لإجراء بطولة تمهيدية لانتقاء الأفضل حسب اتحاد اللعبة لتشكيل منتخب سورية الذي سيمثلنا في البطولات والاستحقاقات الخارجية القادمة.