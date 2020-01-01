بعد توقفه بسبب الإرهاب… معمل أحذية درعا يعود للعمل في مقر مؤقت

جهينة نيوز:

عاد معمل أحذية درعا الى العمل والإنتاج في مقر مؤقت ضمن بناء شركة المعكرونة بالمدينة بعد توقف لنحو 7 سنوات من جراء تدمير الإرهابيين المعمل ونهب آلاته بالكامل.

وقال خالد خليل المشرف على تجهيز المعمل أن العمال انقطعوا عن عملهم نحو 7 سنوات من جرّاء تدمير مقر المعمل الأساس في درعا البلد بالكامل على يد المجموعات الإرهابية، مبيناً أنّ الأيام القليلة الماضية شهدت رفد المعمل بعدد من الآلات والماكينات اللازمة للعمل من الشركة العامة إضافة إلى جهازين لقص الجلد.

وذكر خليل أن القسم الأول تم تجهيزه وقسم آخر في طور التجهيز، مؤكداً أن العمال الذين توزّعوا في السنوات السابقة على دوائر ومؤسسات الدولة لديهم رغبة كبيرة في إعادة تدوير عجلة الانتاج وبالتالي تقديم منتج بمواصفات عالية.

وذكر فؤاد الرفاعي، المسؤول عن صالة العرض، أن لدى المعمل الآن صالة تعرض إنتاج معامل الأحذية في المحافظات ولكل الفئات العمرية، مؤكداً أن أسعار المعمل منافسة وتقل عن الأسعار المطروحة في الأسواق.

وأضاف أن إدارة المعمل تسعى لإطلاق صالة عرض ضمن السوق التجارية بما يلبي احتياجات المواطنين وموظفي الدولة الذين يستجرون مستلزماتهم من الأحذية بموجب إيصالات سنوية من صالات ومؤسسات الدولة.