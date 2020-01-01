طهران: لسورية الحق بفرض سيادتها الوطنية على كل أراضيها

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن لسورية الحق بفرض سيادتها الوطنية على كل أراضيها.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريحات له اليوم أن “مسار عملية أستانا هو الطريق الوحيد لحل الأزمة في سورية وأكثرها سهولة لإعادة السلام والاستقرار إليها”.

من جهة ثانية قال موسوي إنه “ليس من المفترض أن تجيب إيران عن كل ادعاء وسؤال لا أساس له تطرحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية” مشيرا إلى أنه على الوكالة “أن تحترم كيانها وتتجنب الاهتمام بالمزاعم”.

وأضاف موسوي إن “إيران أجابت عن أسئلة الوكالة لكن هذه الأسئلة يجب أن تكون فنية وحقوقية بعيدا عن التسييس من قبل بعض الأنظمة” لافتا إلى أنه “عندما يتخذ الأوروبيون إجراءات عملية بتنفيذ تعهداتهم سنعود للالتزام بتعهداتنا”.

وفي شأن آخر دعا موسوي جميع دول العالم إلى الاتحاد لمواجهة فيروس كورونا موضحا أن أكثر من 100 دولة في العالم تواجه تحدي هذا الفيروس ويجب أن تتعاون فيما بينها لمواجهته.