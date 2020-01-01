تأجيل لقاء مانشستر سيتي وآرسنال بسبب "كورونا"

الأربعاء, 11 آذار 2020 الساعة 12:44 | رياضة, كرة القدم

تأجيل لقاء مانشستر سيتي وآرسنال بسبب

جهينة نيوز:

تأجلت مباراة مانشستر سيتي وآرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي كانت مقررة، اليوم الأربعاء، بسبب تعامل لاعبي النادي اللندني مع مالك نادي أولمبياكوس اليوناني الذي أعلن عن إصابته بفيروس كورونا.

وتقابل بعض لاعبي آرسنال مع "إيفانجيلوس ماريناكيس" مالك أولمبياكوس بعد مباراة الفريقين في إياب دور 32 للدوري الأوروبي يوم 27 شباط الماضي.

ويأتي قرار التأجيل هذا كإجراء وقائي وفقاً لنصائح طبية بعد تعامل أشخاص في آرسنال مع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس الذي أعلن عن إصابته بالفيروس.

فيما أكد آرسنال أن الخطورة على لاعبيه منخفضة جداً، لكنهم سيتبعون الإجراءات الطبية.

وأضاف النادي في بيان: النصائح الطبية التي حصلنا عليها تضع احتمال الإصابة بفيروس كوفيد-19 عند مستوى منخفض جداً.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا