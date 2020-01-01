تأجيل لقاء مانشستر سيتي وآرسنال بسبب "كورونا"

جهينة نيوز:

تأجلت مباراة مانشستر سيتي وآرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي كانت مقررة، اليوم الأربعاء، بسبب تعامل لاعبي النادي اللندني مع مالك نادي أولمبياكوس اليوناني الذي أعلن عن إصابته بفيروس كورونا.

وتقابل بعض لاعبي آرسنال مع "إيفانجيلوس ماريناكيس" مالك أولمبياكوس بعد مباراة الفريقين في إياب دور 32 للدوري الأوروبي يوم 27 شباط الماضي.

ويأتي قرار التأجيل هذا كإجراء وقائي وفقاً لنصائح طبية بعد تعامل أشخاص في آرسنال مع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس الذي أعلن عن إصابته بالفيروس.

فيما أكد آرسنال أن الخطورة على لاعبيه منخفضة جداً، لكنهم سيتبعون الإجراءات الطبية.

وأضاف النادي في بيان: النصائح الطبية التي حصلنا عليها تضع احتمال الإصابة بفيروس كوفيد-19 عند مستوى منخفض جداً.