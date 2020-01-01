جلسة قراءة في "عزلة الحلزون" لخليل صويلح في فرع دمشق لاتحاد الكتاب

جهينة نيوز:

أقام فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب جلسة قراءة لرواية "عزلة الحلزون" للأديب خليل صويلح، بمشاركة عدد من الأدباء.

وفي مداخلته، قال الناقد نذير جعفر إننا أمام عمل روائي تخييلي عن صراع الإنسان مع نفسه ومحيطه وتجليات ذلك على شخصية الراوي وصلته بأجداده وشجرة نسبه وعمله كمدقق روائي في مكان مغلق كان الحامل الأساس لأسئلة الرواية، مبيناً أن صفة الحلزون أسبغها المؤلف على بطل روايته لمواجهة خيباته.

بدوره، قال الكاتب سامر محمد إسماعيل إن الرواية تمتد في سياق تولد خلال الحرب وامتد بصورة جمعت بين مستويين في العمل هما رواية الكاتب ورواية القارئ، معتبراً أن "عزلة الحلزون" ليست مجرد سرد أحداث وإنما تقدم قدرة على تقديم بنية زمنية عالية الكثافة مع حفر وتنقيب في مناطق سورية بجرأة اجتماعية وفنية وقدرة على الكشف بين الشخصي والموضوعي والحاضر والماضي.

أما الشاعرة إيمان موصلي فتحدثت عن الفضول الذي أثارته الرواية والتساؤلات وذكرتها برواية مئة عام من العزلة لماركيز وما فيها من تناقضات وغرابة ظهرت في تناول صويلح لعائلة الهلالي وعزلة المثقف مع استخدام لتقنية الخطف خلفاً، واضعاً القارئ في أرجوحة بين الماضي والحاضر وذكرنا بقواعد العشق الأربعون لشافاق.

من جهته، قال الأديب عماد نداف: إننا أمام حفريات سردية تختزل الواقع وأن العزلة فيها تحمل على تأطير العبارة التي يحملها العنوان كما أنها نقيض للهجرة في بلد عانى ويلات الحرب فالراوي سيبقى في دمشق رغم كل شيء، لافتاً إلى زمن الرواية الذي ينتهي من حيث يبدأ وإلى لجوء صويلح للواقعية السحرية ودمجه بين زمني البداوة والحلزون في عزلته.

كذلك تحدثت الروائية مروة ملحم عن الأسئلة التي تطرحها الرواية حول شخصيات تاريخية إن كانت لأبطال أم لقطاع طرق إضافة إلى سؤال الهوية الذي تطرحه الرواية واستخدام البيئة البدوية.

أما الشاعرة سمر تغلبي تحدثت عن شخصيتين كانت لهما علاقة بحياة البطل الأولى تشمل الذين هاجروا خلال الحرب والثانية هي الضد تماماً والتي استطاعت أن تجد مسارات جديدة لسعادة الإنسان، مشيرةً إلى أن المكان في الرواية تجلى بأماكن محددة ضيقة تناسبت مع عنوانها.