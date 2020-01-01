دوريا ت العدو تمشّط الطريق المحاذية للسياج الحدودي في جنوب لبنان

جهينة نيوز:

جدد كيان العدو الصهيوني اعتداءاته على لبنان، حيث قامت قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين، الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين تلال الوزاني ووادي العسل مروراً بالعباسية في جنوب لبنان.

وأفادت المعلومات برؤية عناصر الدورية يتفقدون أجهزة المراقبة المثبتة على البوابات الحديدية عند هذا السياج، وقابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل خاصة في محور المجيدية ومزرعة بسطرة لمراقبة الوضع، تزامن ذلك مع تسجيل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار فوق مرتفعات الجولان.