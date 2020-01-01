بعد نفيها المتكرر.. واشنطن تقر بدعمها لـ "طالبان" في أفغانستان

جهينة نيوز:

في وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة دولاً عدّة بينها روسيا وإيران وباكستان بدعم حركة "طالبان" في أفغانستان، وعرقلة عملية السلام في هذا البلد، كما نفت إمكانية التعامل مع حركة "طالبان" لمحاربة نفوذ "داعش" في أفغانستان.

واليوم، تقر الولايات المتحدة بتقديمها دعماً "محدوداً" لحركة "طالبان" في محاربتها تنظيم "داعش" في أفغانستان.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) كينيث ماكينزي، خلال جلسة استماع في مجلس النواب، أمس: خلال الأشهر الأخيرة رأينا حركة طالبان تقلص وتنهي وجود "داعش" في ولاية ننكرهار، وهم قاموا بذلك بشكل فعال.

وأشار إلى أن الظروف في هذه المنطقة تعدّ من الأصعب من ناحية خوض العمليات القتالية، مضيفاً أنّ "طالبان" فقدت الكثير من مقاتليها هناك.

ورداً على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تقدم دعماً للحركة، قال ماكينزي: إن الدعم من قبلنا كان محدوداً جداً.