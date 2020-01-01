غداً.. الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل المطر

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً، توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو5 إلى 9 درجات مئوية ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر بدءاً من المناطق الجنوبية الغربية ويكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة تنشط مساء مع هبات شديدة تتجاوز 70 كم/سا وخاصة في المناطق الجنوبية والغربية والساحلية ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….

الأربعاء الخميس الجمعة

دمشق 25 /12 24/ 13 19/ 10

القنيطرة 23 /11 22 /10 17/ 8

درعا 25/ 14 27 /17 20 /12

السويداء 23/ 13 24 /12 18 /6

حمص 24 /10 22/ 13 19 /8

حماة 25/ 11 23/ 14 20 /9

الحسكة 26 /9 27 /14 20 /11

اللاذقية 23 /14 27 /16 25/ 13

طرطوس 23/ 15 26/ 16 25 /14

حلب 24 /11 25/ 13 17 /9

ادلب 22 /13 23 /14 18 /12

دير الزور 27 /15 28 /16 21/ 13

الرقة 27 /14 28 /16 20 /13