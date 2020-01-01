رسميا.. نبيل معلول مدربا لمنتخب سورية ويغرد بالهدف!

جهينة نيوز:

أعلن التونسي نبيل معلول في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الأربعاء، توليه تدريب منتخب سورية لكرة القدم رسميا.

ونشر معلول صورة له مرفقة بعلم سورية، وعلق عليها: "سعيد بتعييني مدربا للمنتخب الوطني السوري وبثقة الاتحاد السوري لكرة القدم في شخصي، وسيكون هدفنا الأول التأهل إلى مونديال قطر 2022 إن شاء الله".

وجاء إعلان معلول عن استلامه تدريب منتخب سورية بعد أيام من وصوله إلى العاصمة السورية دمشق واتفاقه الرسمي مع الاتحاد السوري على تفاصيل عقده.

ومن المقرر انعقاد مؤتمر صحفي، غدا الخميس، لتقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام والحديث عن الاستحقاقات القادمة لـ"نسور قاسيون".

وسبق لنبيل معلول البالغ 57 عاما أن خاض العديد من التجارب التدريبية، أبرزها قيادة المنتخب التونسي إلى كأس العالم 2018، والفوز مع الترجي التونسي بثلاثية تاريخية (لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري والكأس التونسي 2011).

ويتصدر منتخب سورية ترتيب مجموعته الآسيوية الأولى ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ يملك 15 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الصين الثانية التي لعبت مباراة أقل.

وسيدخل المنتخب السوري معسكرا مغلقا، اعتبارا من 23 مارس الجاري، استعدادا لمواجهة منتخب جزر المالديف، في 31 مارس، وغوام في الرابع من حزيران، والصين في الجولة الأخيرة في التاسع من الشهر ذاته، ضمن مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.