حقيقة إصابة "كليان مبابي" بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

كشفت تقارير صحفية فرنسية امس الثلاثاء عن الاشتباه في إصابة مهاجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان كليان مبابي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن كيليان مبابي لم يتدرب خلال اليومين الماضيين، حتى يخضع اليوم لاختبار يوضح مدى إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة، أن التشخيص المبدأي يؤكد إصابته بذبحة صدرية شديدة، لكنه خضع لاختبار كورونا.

وفي ذات الصدد، قال توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، إن مبابي كان مريضا، تعرض لذبحة صدرية على مدار يومين، ولكنها ليست مقلقة، إلا أنه لم يشارك في التدريبات، وعلينا الانتظار حتى الساعة 11 صباح اليوم الأربعاء لحسم موقفه النهائي من المشاركة في مباراة العودة أمام دورتموند".

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية امس الثلاثاء عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في فرنسا ليصل إلى 33 كما أعلنت عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 1784.

وقال أمين عام وزارة الصحة جيروم سالومون في مؤتمر صحفي: "سجلنا 372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أقل من 24 ساعة ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 1784".