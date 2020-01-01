السمن والمعلبات والمتة عبر الذكية عند توافر الكميات الكافية.. و3 صالات جديدة للتجارة في حلب

جهينة نيوز:

أكد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم للثورة افتتاح 3 صالات بيع جديدة بحلب أمس في أحياء محطة بغداد وبستان القصر والسيد علي وتزويدها بكل المواد التي تبيعها المؤسسة بموجب البطاقة الذكية، إضافة إلى التوزيع بالسيارات الجوالة في أحياء مساكن هنانو و النيرب والفردوس ورفد كميات من المواد المدعومة إلى بعض مؤسسات وشركات القطاع العام، مبيناً أن هذا التحرك يأتي ضمن استراتيجية عمل المؤسسة لجهة افتتاح وإعادة تأهيل صالات ومنافذ بيع جديدة لاسيما في المناطق المحررة من الإرهاب بهدف دعم عملية التدخل الإيجابي في الأسواق وتوفير المواد وتخفيف الازدحام عن بعض الصالات.

وأضاف إن طرح مادة السمنة والمعلبات والمتة عبر البطاقة الإلكترونية مشروط بتوافر الكميات اللازمة لجميع الفروع في المحافظات بأسعار تقل عن مثيلاتها في أسواق القطاع الخاص وبمواصفات ونوعية جيدة، نافياً طرح مادة خبز الصمون في صالات ومنافذ بيع المؤسسة عبر البطاقة الإلكترونية وهو أمر مستبعد.

وأشار إلى أن فكرة بيع المواد الأساسية ضمن صالات المؤسسة الاجتماعية العسكرية و جمعيات التعاون الاستهلاكي لاتزال قائمة وسيتم تطبيقها فور توزيع الأجهزة اللازمة على الصالات التابعة لها، وهذا يسهم في زيادة عدد منافذ البيع وبالتالي تخفيف الضغط والازدحام.

ولفت نجم إلى أن العمل جار لترميم عدد من الصالات المتضررة في المناطق التي حررها مؤخراً الجيش العربي السوري، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال سيارات جوالة إلى مختلف الأحياء كما باقي المحافظات، منوهاً أن إجمالي عدد الصالات في مدينة حلب بلغ50صالة و 3مراكز في الأرياف.

هذا وقد ازدادت مبيعات المؤسسة السورية للتجارة للمواد الأساسية، و وصلت مبيعات المؤسسة منذ بداية الشهر الحالي ولغاية 8 منه للمواد الأربعة وهي السكر 1.182.370مليون كيلو سكر المباعة عبر البطاقة الإلكترونية والرز 437.669ألف كيلو والزيت 779.226ألف ليتر و الشاي255.23 ألف كيلو.