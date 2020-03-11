جهينة نيوز:

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mahran abu fakher <mahransana6@gmail.com>

الأربعاء 11/03/20 08:28 ص

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لا زيادة على سعر ربطة الخبز والعمل على ضبط تهريب الدقيق

جهينة نيوز

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن لا زيادة على سعر ربطة الخبز المحدد بخمسين ليرة سورية وأن ملامح النتائج المرجوة من قرار تحديد توقيت بدء العمل في المخابز الخاصة والعامة العاملة بنظام الإشراف عند الساعة الخامسة فجراً بدأت بالظهور على أرض الواقع حيث لم يسجل أي ضبط لتهريب الدقيق منذ تطبيق القرار.

وأوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب في تصريح لـ سانا أن الهدف من قرار تحديد موعد بدء العمل في عدد من المخابز صباحا هو استلام المواطن خبزه طازجاً وليس معداً قبل وقت طويل فيبدو سيئ الصنع إضافة إلى الحد من الهدر وحالات الفساد المتمثلة بـ “تهريب الدقيق أو بيع الخبز للعلف أو بيع كميات كبيرة للبائعين وبالتالي انتهاء مخصصات الأفران منذ الليل” مؤكدا أنه لم يتم تقليل مخصصات الأفران إنما تم توحيد فترة توقيت “العجن والبيع” فيها.

وعن آلية كشف التهريب في الأفران بين شعيب أنه يتم تدقيق كميات الدقيق المستلم مع كميات الخبز المباعة وكذلك مادتي المازوت والخميرة وفي حال وجود خلل يتم تنظيم ضبط تمويني وإحالة المخالف إلى القضاء موضحاً أنه تم تكثيف الدوريات بشكل دائم على الأفران لمنع التلاعب وتقوم الدورية بضبط كميات الدقيق والخبز المنتج والبيع والوزن ومدى جودة الخبز وأي خلل في عملية إنتاجه.

وحول العقوبات الجديدة المتعلقة بالأفران المخالفة أشار شعيب إلى أن الوزارة قامت بتشديد العقوبات بحيث يتم ترقين قيد أي فرن وسحب ترخيصه إذا كان لديه مخالفتان سابقتان وكرر مخالفته للمرة الثالثة مبينا أنه في حال إغلاق أحد الأفران يتم نقل مخصصاته إلى فرن آخر بالقرب منه أو في المنطقة نفسها كي لا يتأثر المواطنون جراء الإغلاق وفي حال عدم وجود فرن آخر بالمنطقة يتم تأمين المنطقة بالمادة من الافران العامة التابعة للمؤسسة السورية للمخابز عبر السيارات والأكشاك.

وتسعى الوزارة وفق شعيب لزيادة عمل وإنتاج الأفران في المرحلة القادمة من خلال فتح أفران جديدة في جميع المحافظات وتجديد خطوط المخابز القديمة وفتح أفران جديدة للخبز الصغير بجودة عالية وبنفس سعر ووزن ربطة الخبز الكبير بالإضافة لتحسين جودة صناعة الخبز.