أبراج الأربعاء 11 آذار مع سمر عمران

جهينة- خاص:

مولود 11-3: كريم ويحب القراءة وشغوف بالثقافة والبحث عن كل ماهو .. صريح لا يحب اللف أو الدوران.. نجم ساطع.. الأدوار التي يخشاها ويتمناها هي الأمومة ويحب التعامل معهم.. جميع مواليد اليوم يحبون العمل وقد يحبون المشاركة وإذا وقع الاختيار على أحد يكون هناك توازن.. يسعون للخير دائماً...

هذا العام.. فترة مشروع موضوع التنفيذ ودراسة خيارات وحظ سعيد.. تصر على حقك وتقدر تجاوز أي مشكلة لأن لديك حظ هذا العام ولاسيما من الأصدقاء.

الحمل:

الغالب تطرأ عراقيل تثير غضبك وقد تصطدم وتسمع اتهاماً ظالماً.. ابق دبلوماسياً أنت اليوم تحت تأثير الحياة العاطفية أو الزوجية أو الحياة العملية.. ابق جاهزاً للمصالحات والارتباطات.. أخبار سارة.. لن يصعب عليك التفاهم مع حبيبك اليوم.

الثور:

نهار مضغوط بشكل غير طبيعي.. مشادات على صعيد العمل.. قد تخرج من الروتين المألوف.. لاتبحث عن أعذار بل اطلب المساعدة.. لاتوجّه كلاماً في غير مكانه.. جلسات عائلية وزيارات مع الأعمال الجديدة.. تستشير أهل الاختصاص.. هناك مبادرات وخطوات.

الجوزاء:

يوم للربح ومحظوظ.. تهتم بشؤونك الخاصة.. تقبل الحقيقة حتى تستفيد منها في الأيام القادمة.. نهار مشرق ولديك عطاء ونهار تقوى الحظوظ فترة مثمرة بحاجة لاستغلالها.. صوتك مسموع اليوم.

السرطان:

يوم للعائلة وهناك أشواك لذلك انتبه.. بالإمكان المصالحة.. تعاون مع الآخرين.. حاور وتفاوض ولا تكابر.. أنت بحاجة لوقوف العائلة إلى جانبك.. تصليحات وأعطال.

الأسد:

تعاون إيجابي ونشاط اجتماعي.. انتبه من نبرة صوتك العالية.. تحضير للقاء مهم.. زيارات ودعوات لذلك.. اليوم في مفاجأت من المحيط.. فترة فيها قرار حول أمر جديد.. مع برج الميزان تتلقى أفضل يوم وتوظّف نهارك بحركة.

العذراء:

يوم جيد لاتبعثر جهودك ولا تهدر طاقتك واحرص على صداقتك وحاول التقليل من الإسراف.. خذ الأمور ببساطة لأنك اليوم بحاجة لاعتماد أسلوب منطقي إذا تعلّق الأمر بمسألة مالية.

الميزان:

تفكّر بتغيير نمط الحياة.. وتبحث عن جديد.. لقاء مهم أو اتصال مهم.. نهار جميل وتشعر أنك وسط لعبة شد الحبل.. مع ذلك تجد حلولاً وسبلاً للتفاوض.

العقرب:

تمر بأحداث صعبة بسبب قلة الحظ.. ابتعد عن الأجواء المشحونة لتتخطى أي إعاقة.. لا تبالغ ولا تتجاوز الواقع.. انتبه لصحتك وكن صبوراً.. احتمال وجود نميمة أو خيبة أمل.. من الجيد التدقيق بكل التفاصيل اليوم.

القوس:

ترى أشخاص يقدمون لك معلومات.. أو شخصية مرموقة وهذا مؤشر على تطور مهم في الأيام القادمة.. يوم كريم يعوّض عليك.. عزيمة ودعوات وتستعدي رصانتك وتؤدي واجباتك على أتم وجه.

الجدي:

إزالة الإشكاليات.. وانتبه وخطط لعملك. ربما لايوجد أحد إلى جانبك يفهمك أو يساعدتك.. تثبت جدارتك وتقوم بخطوات هناك تحرك وتأثيرات وتعبر عن رأيك لكن لا تدع الآخرين يحبطوك.. نهار للسلام لأنّ هناك بعض العراقيل.

الدلو:

حاول حل مشكلاتك المستعصية وفكر وصالح وأعد النظر ببعض الأمور.. لاتفقد الأمل وقد يؤخذ عليك مآخذ سلبية.. تنطلق من جديد.. تدافع عن حقك ولا تنام على ضيم.. حركة وتواصل اليوم.

الحوت:

مصالحة وتسوية وتمويل.. احتفظ لنفسك ببعض الأمور.. يوم فيه ربح .. تعيد النظر بقصة ما ولاسيما بأمور استشفائية .. حوار ونقاش وتنازلات ومكسب وفواتير.