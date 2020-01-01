سحب حوت نافق من فصيلة المنك الشمالي في بانياس

جهينة نيوز:

سحب عدد من الصيادين حوتاً نافقاً بالقرب من الشاطئ المهجور في منطقة الخراب في بانياس.

وقال مدير فرع المنطقة الساحلية في الهيئة العامة للثروة السمكية المهندس علاء الشيخ أحمد إن الحوت يصنف وفق المراجع العلمية بـ "حوت المنك الشمالي"، مبيناً أن هذا النوع لم يرصد سابقاً على شواطئ الجمهورية العربية السورية وهو أحد الأنواع التي تستوطن المحيطات الباردة ويدخل حوض البحر الأبيض المتوسط في بعض الأحيان.

وأضاف الشيخ أحمد أنّ طول الحوت يبلغ نحو 3.5 أمتار ووزنه 500 كغ تقريباً، لافتاً إلى أنّه تمّ اتخاذ الإجراءات لطمره في المكان الذي وجد فيه بإشراف البلدية المختصة والدكتور البيطري المكلف من قبل مديرية زراعة بانياس ورئيس نقطة مراقبة الخراب للاستفادة من هيكله العظمي في الدراسات العلمية للطلاب مستقبلاً، ومشيراً إلى أنّ هذه الفئة من الحيتان من ضمن الأنواع البحرية المحمية، وداعياً الصيادين للإبلاغ عن الحيتان والدلافين والأنواع السمكية الجديدة في حال مشاهدتها.