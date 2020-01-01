الصحة: نتائج التحليل المخبري للحالة المشتبهة بفيروس كورونا الموجودة بالعزل في مشفى المواساة سلبية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة أن نتيجة التحليل المخبري للحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الموجودة بالعزل في مشفى المواساة الجامعي كانت سلبية.

وأوضحت الوزارة في بيان توضيحي خاص أن التحاليل التي أجريت في مخبرها المرجعي أظهرت أن الإصابة هي ذات رئة جرثومية.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت معلومات حول وجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” لسيدة بمشفى المواساة الجامعي فيما نفت إدارة المشفى وجود أي حالة مثبتة.

يذكر أن المخبر المرجعي بوزارة الصحة يستقبل عينات لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا من مختلف المراكز والمشافي الصحية بشكل يومي وأجرى حتى أمس الاثنين 34 تحليلاً وكانت النتيجة سلبية