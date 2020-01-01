افتتاح قسم الإسعاف الجديد بمشفى دمشق (المجتهد) بكلفة تتجاوز مليار ليرة وبطاقة استيعابية أكثر من 1200 مريض يوميا

الثلاثاء, 10 آذار 2020 الساعة 17:02 | شؤون محلية, أخبار محلية

افتتاح قسم الإسعاف الجديد بمشفى دمشق (المجتهد) بكلفة تتجاوز مليار ليرة وبطاقة استيعابية أكثر من 1200 مريض يوميا


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