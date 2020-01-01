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العثور على مقرات وورش لتصنيع السلاح والذخائر من مخلفات الإرهابيين في كفرناها وعويجل وعنجارة بريف حلب الغربي
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العثور على مقرات وورش لتصنيع السلاح والذخائر من مخلفات الإرهابيين في كفرناها وعويجل وعنجارة بريف حلب الغربي
الثلاثاء, 10 آذار 2020 الساعة 16:34 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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العثور على مقرات وورش لتصنيع السلاح والذخائر من مخلفات الإرهابيين في كفرناها وعويجل وعنجارة بريف حلب الغربي
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