أردوغان: طلبت من بوتين تبادل إدارة حقول النفط في دير الزور!

الثلاثاء, 10 آذار 2020 الساعة 16:32 | سياسة, عالمي

أردوغان: طلبت من بوتين تبادل إدارة حقول النفط في دير الزور!

جهينة نيوز:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين تبادل إدارة حقول النفط في دير الزور بدلا من الإرهابيين حسب رأيه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الرئيس التركي قوله "اقترحت أن يساعد بوتين ماليا في إعادة بناء سورية من خلال إنتاج النفط في دير الزور والقامشلي ونحن مستعدون للمشاركة في هذا الأمر، أجاب بوتين بأن ذلك ممكن".

وتابع أردوغان "إذا تم اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، فعندئذ يمكنني تقديم اقتراح مماثل إلى ترامب. بفضل هذا، سيكون لدينا الفرصة للمساعدة في إعادة بناء سورية، بدلا من استخدامها من قبل هؤلاء الإرهابيين".

سبوتنيك


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