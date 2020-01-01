بسبب كورونا.. إلغاء منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لهذا العام

جهينة نيوز:

أعلن أكبر منظم لأحداث المؤتمرات والمعارض الروسي "روس كونغرس" اليوم الثلاثاء أن المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع والعشرون في سان بطرسبورغ سيعقد في عام 2021.

وتم إلغاء المنتدى الذي كان من المفترض أن يعقد في الفترة من 3 إلى 6 حزيران 2020 ، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء على الموقع الرسمي لـ "روس كونغرس": إلغاء منتدى 2020، متعلق بقرار منظمة الصحة العالمية بالإعلان عن تفشي عدوى فيروس كورونا كحالة طارئة ذات أهمية دولية".

وفي 5 اذار أعلن رئيس اللجنة المنظمة أندريه بيلوسوف قرار عدم عقد المنتدى. ودعمت سلطات سان بطرسبورغ القرار.

ومنتدى الاقتصاد الدولي هو حدث الأعمال الروسي السنوي في المجال الاقتصادي الذي يعقد في سان بطرسبورغ بمشاركة رئيس روسيا. كل عام، يتجاوز عدد المشاركين 10 آلاف شخص من أكثر من 120 دولة.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 114 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4026 حالة وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 64 ألفا.