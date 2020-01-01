قائد القوات الأمريكية في أوروبا في "الحجر" بسبب كورونا

الثلاثاء, 10 آذار 2020 الساعة 16:15 | سياسة, عالمي

قائد القوات الأمريكية في أوروبا في

جهينة نيوز:

كشف وكيل وزارة الجيش الأمريكي ريان مكارثي في بيان صحفي أن قائد قوات الجيش الأمريكي في أوروبا الفريق كريستوفر كافولي يخضع للحجر الطوعي المنزلي بعد أنباء عن احتمال إصابته بفيروس كورونا.

كما نص البيان: "أن كافولي وبعض الموظفين الأمريكيين، يمكن أن يكونوا قد تعرضوا للإصابة بالفيروس خلال مشاركتهم في مؤتمر عقد مؤخرا في أوروبا".

ومن جانبه قال مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز": "إن المؤتمر الذي ربما قد أصيب كافولي خلاله، عقد في مدينة ويسبادين الألمانية، الأسبوع الماضي، وجرى بمشاركة قادة قوات برية لعدد من الدول".

وفقا لأحدث البيانات، تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 114 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4026 حالة وفاة،في حين بلغ عدد المتعافين 64 ألفا


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