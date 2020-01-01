جولة جديدة للجنة مناقشة الدستور في جنيف قبل نهاية الشهر الجاري

جهينة نيوز:

اكدت مصادر دبلوماسية وجود مساعي دولية لعقد جولة جديدة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور في جنيف قبل نهاية هذا الشهر

ونقلت صحيفة "الوطن" عن المصادر إن الأمم المتحدة بعثت باقتراح بأن تكون الجولة في ٢٢ آذار الحالي مدة أسبوع واحد كما جرت العادة.وبينت المصادر أن فريق الأمم المتحدة والمبعوث الخاص" غير بيدرسون" يعملون على تحديد جدول للأعمال، لكن حتى الآن لم يحدد بانتظار جواب من فريق المعارضة، بعد أن قدم الفريق «الوطني» مقترحاته لنائب المبعوث الخاص السيدة "خولة مطر" منذ قرابة الأسبوعين، إضافة إلى أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول جدول الأعمال، فهناك توجه لعقد الجولة وإعطاء فرصة للفريقين للاتفاق على جدول أعمال خلال وجودهم في جنيف.وأضافت المصادر أن هناك رغبة أممية لعقد جولة من المفاوضات وخاصة أن المناخ، بعد توقيع ملحق اتفاق «سوتشي» وعودة الهدوء إلى محافظة إدلب، بات أفضل، وسط تصريحات باتت تسمع في مختلف العواصم المنخرطة في الملف السوري بضرورة إعادة إطلاق العملية السياسية.يذكر أن أول اجتماعات اللجنة الدستورية عُقدت في الفترة ما بين 28 تشرين الأول و8 تشرين الثاني الماضيين، حيث استمر اجتماع اللجنة الموسعة ليومين، تلته اجتماعات للجنة المصغرة استمرت أسبوعاً، وانتهت الجولة الثانية من الاجتماعات في التاسع والعشرين من تشرين الثاني العام الماضي من دون عقد أي جلسة عمل بسبب عرقلة وفد "المعارضات" لعملها ورفضه الدخول إلى جلسات العمل والاتفاق على جدول الأعمال.