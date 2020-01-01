الصين تدين محاولة أمريكا تشويه جهودها لمكافحة كورونا

جهينة نيوز:

انتقدت الصين بشدة قيام وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بوصم الصين ومدينة ووهان بفيروس كورونا المستجد مؤكدة ان هذا التصرف يشكل "فعلا دنيئا".

ونقلت شبكة التلفزيون العالمية الصينية /سي جي تي أن/ عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ قوله في مؤتمر صحفي تعليقا على اطلاق بومبيو اسم /فيروس كورونا ووهان الجديد/ على هذا الفيروس الخطير.. على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قد أطلقت رسميا اسما على هذا النوع من فيروس كورونا الا أن سياسيا أميركيا معينا لا يحترم العلم وقرار منظمة الصحة العالمية.. وهو لم يضيع الوقت في وصم الصين ومدينة ووهان // مضيفا // نحن ندين هذه الممارسة البغيضة //.

ولفت قنغ الى انه //ومنذ ظهور كوفيد 19 تقدم الصين معلومات محدثة في الوقت المناسب عن الفيروس الى منظمة الصحة العالمية والبلدان والمناطق بما فيها الولايات المتحدة بطريقة مفتوحة وشفافة ومسؤولة كما شاركناهم التسلسل الجيني للفيروس واستجبنا بنشاط لمخاوف جميع الاطراف وعززنا التعاون الدولي //.

وقال ان لدى المجتمع الدولى بالفعل توافقات واضحة على أن الصين كسبت الوقت وقدمت مساهمات ايجابية في مكافحة الفيروس في جميع أنحاء العالم مشددا على أن محاولة بومبيو تشويه جهود الصين في احتواء الفيروس لن تنجح.