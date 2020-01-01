جهينة نيوز:

خميس: الموافقة على مناطق لصناعة الأجهزة والأدوية الطبية في ريف دمشق وحلب

كشفت صحيفة الثورة عن أن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وافق على إنشاء منطقتين تخصصيتين لصناعة الأجهزة والأدوات الطبية في ريف دمشق وحلب وتأمين متطلبات عمل كاملةً في هذه المناطق من بنى تحتية وحوامل الطاقة وخطوط النقل، وذلك بناءَ على توصية من اللجنة الاقتصادية.

وبحسب ما نشرته الثورة، فإن خميس أعلن عن منح هاتين المنطقتين إعفاءات ضريبية ودعم أسعار الفائدة لقروض إنشاء وتشغيل هذه المعامل أو لقروض ترميم المنشآت المتضررة، وتقديم تسهيلات دفع في هذه المناطق أو في المناطق والمدن الصناعية، وتشميلها بالتسهيلات الممنوحة لصناعات بدائل المستوردات، على أن يتم التركيز على قضايا الكفاءة والجودة في الإنتاج وفق المعايير العالمية، وعدم القبول بمنتجات تقل جودة عن المستوردة والتركيز على القضايا المتعلقة بالتقنيات المستخدمة، وعدم القبول بتجهيزات من الدرجة الثانية.

وشدد خميس على تقديم الدعم لصادرات هذه المنتجات، وتشميلها ببرامج دعم الصادرات، وربط مخرجات الجامعات العلمية بالميدان العلمي عبر تطبيق مفهوم الحاضنات العلمية بالشكل الصحيح، وإيجاد آليات مجدية للاستفادة من نتائج البحث العلمي ومشاريع التخرج في مجال هذه الصناعة.