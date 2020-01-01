حملة اعتقالات في الضفة قبل حصارها الشامل

جهينة نيوز:

شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة طالت ١١ مواطناً، كما داهم جنود الاحتلال المنازل في قرية عسلة قرب قلقيلية واقتحام بدو شمال غرب القدس وسلواد شرق رام الله

إلى ذلك، كشفت إذاعة كيان العدو "مكان" عن أنه وفي إطار مساعيها لمكافحة الكورونا، تدرس الحكومة الإسرائيلية إمكانية السماح لعشرات آلاف العمال الفلسطينيين المبيت في "إسرائيل" كي يكون من الممكن فرض حصار شامل على الضفة الغربية وفق انتشار فيروس كورونا من دون المساس بالاقتصاد الإسرائيلي.

وبحسب الاقتراح الذي بلورته الوزارات المعنية، يخضع هؤلاء العمال لفحوصات، ومن سيتضح أنّه لا يحمل الفيروس يسمح له بالمبيت لدى مشغليه أو في مكان أخر سيخصص لذلك.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إنّ الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يبلغان بعضهما البعض عن حالات إصابة بفايروس الكورونا لديهما. وأضاف اشتية أن أكبر مشكلة هي عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعملون في "إسرائيل" ولا يمكن حالياً وضع أجهزة في المعابر لفحص ما إذا كانوا حاملي الفيروس أم لا.