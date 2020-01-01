الكويت تسجل 4 إصابات جديدة بـ "كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 69 حالة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 69 حالة غالبيتها مرتبطة بالسفر إلى إيران والعراق.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان عبر "تويتر"، أن حالتين من ضمن الحالات الأربع لمواطنتين كويتيتين قادمتين من مصر، وحالة مخالطة لمسافر من جمهورية أذربيجان، والرابعة مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وقررت الحكومة الكويتية إغلاق جميع صالات السينما والفنادق والمسارح ومنع إقامة أي فعاليات بها تجمعات حتى إشعار آخر، تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

وكانت الكويت أجلت مواطنيها من إيران ومصر، وفرضت عدة إجراءات احترازية للحد من انتشار العدوي، من بينها منع مواطني الدول المنتشر فيها المرض من دخول أراضيها، حتى ولو كانوا يحملون تأشيرات دخول سارية المفعول، كما أوقفت الكويت، يوم الجمعة، جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول التالية (بنغلاديش، الفلبين، الهند، سيرلانكا، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية)، وذلك لمدة أسبوع.