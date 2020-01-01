الكشف عن حقيقة خضوع ترامب لاختبار فيروس "كورونا"!

جهينة نيوز:

أصدر البيت الأبيض بيانا مساء أمس الاثنين بخصوص صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحاليل الكشف عن فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشمان في بيان ان "الرئيس ترامب لم يخضع لاختبار فيروس "كورونا"، لأنه لم يجر اتصالا وثيقا ومطولا مع أي من المصابين بالفيروس، وليس لديه أي أعراض" وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأوضحت أن "الرئيس لم يخضع لاختبار الكشف عن مرض كوفيد-19، لأنه لم يتعامل عن قرب لفترة طويلة مع أي مريض تأكدت إصابته بالمرض، كما لم تظهر عليه أي أعراض"، مضيفة أن "الرئيس ترامب في صحة ممتازة وسيواصل طبيبه متابعته عن كثب".

وتأتي هذه التصريحات بعد لقاء ترامب باثنين من أعضاء الكونغرس في الآونة الأخيرة، وتم إخضاعهما للحجر الصحي في وقت لاحق بسبب حضورهما مؤتمرا مع شخص تأكدت فيما بعد إصابته بالفيروس.

فيما قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إنه "لا يعرف ما إذا كان الرئيس ترامب خضع لاختبار فيروس كورونا المستجد أم لا".

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال بنس: "بصراحة لا أعرف الجواب عن هذا السؤال"، مضيفا: "سنزودكم سريعا جدا بالجواب من جانب طبيب البيت الأبيض". غير أن بنس أعلن أنه شخصيا لم يخضع لفحص كورونا.