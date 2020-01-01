إيران تعلن إلغاء خطاب الخامنئي بسبب "كورونا"

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الإيرانية إلغاء خطاب قائد الثورة الاسلامية في ايران المرشد الأعلى آية الله علي الخامنئي بمناسبة عيد رأس السنة الفارسي في إطار الإجراءات الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي للمرشد الاعلى في بيان له: "بسبب انتشار فيروس كورونا وبناء على التوصيات الأكيدة للمسؤولين والخبراء في الشؤون الصحية والعلاجية بالنسبة لتجنب إقامة التجمعات والسفر ومغادرة المدن لمنع انتشار المرض، يعلن المكتب عن إلغاء مراسم خطاب... قائد الثورة الإسلامية... التي تقام كل عام بمناسبة رأس السنة الإيرانية الجديدة في حرم الإمام علي بن موسى الرضا"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف البيان أن "آيه الله علي خامنئي لن يزور بالتالي مدينة مشهد المقدسة لهذا الغرض".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أمس الاثنين ارتفاع عدد الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 237 حالة والإصابات إلى 7161 مصابا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي، "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 7161 والوفيات إلى 237 وعدد المتعافين وصل إلى 2394"، موضحا أنه تم "تسجيل 43 حالة وفاة و595 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية".

كما أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي، الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، مشيرا إلى أن "المدانين باحتكار المواد الطبية سوف يتم محاكمتهم بشكل علني وتصادر المواد المحتكرة لديهم ويتم توزيعها بسرعة على الشعب".