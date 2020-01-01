جهاز سكنر حراري متطوّر في مطار دمشق للتأكد من سلامة المسافرين

جهينة نيوز:

كشف مدير عام مؤسسة الطيران المدني باسم منصور في حديث خاص للثورة أن وزارة النقل وفي خطوة باتجاه تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المعابر والمنافذ «الجوية والبرية والبحرية» التي أكد عليها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة أول أمس، فقد عملت وبالتعاون مع وزارة الصحة على تركيب جهاز سكنر حراري أمس الاثنين داخل القاعات المخصصة للقادمين والمغادرين في مطار دمشق الدولي، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمسافرين، والتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا.

منصور بيّن أن تركيب الجهاز المتطوّر في مطار دمشق الدولي هو إجراء يضاف إلى عدة خطوات احترازية اتخذتها المؤسسة لمنع وصول الفيروس، حيث تم العمل على تعقيم الصالات والطائرات والمدرّجات بعد كل رحلة، مؤكداً جاهزية المركز الصحي في المطار للتعامل مع أي حالة يمكن الاشتباه بها، والالتزام بتنفيذ كل إجراءات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة.

وكانت وزارة النقل قد أبلغت المسافرين إلى العاصمة القطرية «الدوحة» عبر مطار دمشق الدولي بتوقف رحلات الطيران من وإلى الدوحة، مشيرة في بيان لها أمس أنه وبناء على قرار الإدارة العامة للطيران المدني القطري فإن الرحلات الجوية من وإلى الدوحة ستتوقف حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الوقائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وبالتالي لا توجد رحلات للسورية للطيران باتجاه الدوحة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن عدد المصابين بفيروس كورونا في قطر وصل حتى يوم أول أمس إلى 15 شخصاً.