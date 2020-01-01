أبراج الثلاثاء 10 آذار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 10 آذار:

شجاع.. جريء.. حيوي.. يحب الزعامة.. تتبدل عواطفه بين دقيقة وأخرى.. يبرع بالفن والثقافة ولديه حوارات دائماً.. رومانسي.. يعيش بعض التناقض بسبب وجود أمور غير مجدية.. أحلامه تنقلب إلى واقع فجأة بسب وجود الفرص العاطفية في المجال المهني وانجذابه إلى أشخاص غير تقليديين.

الشهور القادمة فيها ولادة أطفال وخبرة وتنقلات ومشاريع تصل إلى تغير مجال العمل.. وللبعض عقارات أو شأن عائلي.. وجوه جديدة في الحياة.. احذر من المتطفلين.. تضطر للتصرف بدبلوماسية وللبعض أمر قضائي يعاكسك لكن تجد له حلاً.. حظاً سعيداً

الحمل:

رغبة بإيجاد حلول لبعض المشكلات.. تستفيد من مساعدة على صعيد الشراكة ويسود مناخ يلائمك في العمل.. تتبع قلبك وتبحث عن الاستقرار بعض العراقيل والتأجيل.

الثور:

ابتعد عن محيط العمل.. والجأ إلى الراحة.. يوم محرج ومواجهات محتملة لأنك تكون بأكثر من مكان.. كن حذراً لأن النّهار مزدحم بالعمل ويصعب عليك تأجيل أي عمل.. اطلب مساعدة وانتبه لغذائك.

الجوزاء:

يوم يحمل مفاجأت وعبور إلى حياة جديدة للبعض.. وفترة رومانسية وثقة.. يوم تحدد أهدافك وتنطلق واثقاً وتحقق أمنيات ويبوح أحدهم بمشاعر صادقة.. علاقات مع الأحبة وتغيير مكان الإقامة أو خبر يخص الأولاد.

السرطان:

منهك ومتعب بمشاغل عقارية وعائلية . اكتشاف حقائق.. تحقق بعض الأحلام.. أعطال .. محبوب ومرغوب اليوم .. تضع الأقدار بطريقك شخص مميز يساعدك.

الأسد:

نقاشات كثيرة حول وضع مهني وإعادة البحث بملف إداري أو مقابلات أو لقاءات والحظ يحالفك ونجاح باهر اجتماعياً.. النّشاط هو عنوان نهارك.

العذراء:

نجاح ووعود وميل للتسامح.. مقبل على بعض التراجع والفشل.. كن معتدلاً بعروضك بسبب وجود الحظوظ المادية لكن لاتغامر وتتورط بالدفع.. للبعض مكاسب وعون. ومصاريف بالمقابل.. عنوان نهارك اليوم هو المال.

الميزان:

القمر في ببرجك لذلك تستطيع أن تبدد أي سوء تفاهم وتتألق بأعمالك العالقة.. على قدر المسوؤلية ولا تضخم الأمور وتثبت مواقف.. وتلجأ إلى شخص ليدعمك معنوياً..

العقرب:

مدعو اليوم إلى استنفار إحساسك.. تعتني بهواجس البعض هذا اليوم اعترافات وكشف لبعض الحقائق.. أحدهم يلعب دور المصلح. إحباط لكن اقلب صفحة جديدة.. نهار لمحاصرة الذيول واتخاذ قرار.. تتسبب بمشكلات لم تقصدها.

القوس:

تبحث عن أجوبة حول المصير والارتباطات.. أوضاعك اليوم أفضل.. صداقات لقاءات.. تترك مواجهاتك مع الآخرين.. تتلقى عرضاً مهماً وتستفيد من فرص مواتية وعزيمة وتلتقي بأشخاص جدد أو لم تراهم من زمن.

الجدي:

لاتنسى أن الحظ يبتسم لك.. لكن اليوم يحمل بعض التعقيدات وهناك مسؤولين وغرباء وتنخفض المعنويات .. كن حذراً من الحاقدين في العمل.. مطلوب منك التروي والتكيف مع الأوضاع.. اليوم مطلوب منك الهدوء..

الدلو:

تنشأ أجواء فيها حركة وتناغم ونقاشات وتفرض سيطرتك.. أفراح بالأوراق والمعاملات.. سفر وزوار واتصالات.. بيع أو شراء.

الحوت:

فواتير واستحقاقات.. لا تتسرع باتخاذ مواقف.. تحسن بالأمور المالية.. انتبه لصحتك ولا تغضب.. تطرح مشروع جديد قيد التداول.. قصة استشفاء . دفع فواتير.. عزز علاقاتك مع الشركاء الماليين.. تنسجم مع أطراف آخرين وتجد الحلول لبعض المشكلات.