أردوغان يطلب من الناتو الدفاع عن تركيا في سوريا

جهينة نيوز:

أكد الرئيس التركي رجي طيب اردوغان، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، على "أهمية الحصول على دعم إضافي من الناتو"، مطالباً من "الناتو التطبيق الكامل لاجراءات الدفاع عن تركيا"، مؤكداً ان "حلفاؤنا أظهروا تضامنا كبيرا مع تركيا".

وعقد كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اجتماعا في بروكسل.

وقال أردوغان إنه أكد أهمية الحصول على دعم إضافي من الناتو، وأن تركيا تطلب من الناتو التطبيق الكامل لإجراءات الدفاع عنها.

وأضاف: "حلفاؤنا أظهروا تضامنا كبيرا مع تركيا".

وتابع: "تركيا تكافح منذ 9 سنوات التهديدات التي مصدرها سوريا، نحن الدولة الوحيدة في الناتو التي واجهت داعش وقدمت شهداء في سبيل ذلك".

فيما قال ستولنبرج إن تركيا حليف هام في ضمان الأمن، وزعم أن "هجمات النظام السوري وروسيا تسببت في مأساة إنسانية زادت من موجات الهجرة إلى تركيا التي تستضيف بالفعل نحو 4 ملايين لاجئ وتتحمل عبئا ثقيلًا".