منظمة الصحة تحذر أن "خطر الوباء" جراء فيروس كورونا "بات فعليا جدا"

جهينة نيوز:

نبه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الاثنين أن "خطر حصول وباء" جراء فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 110 الاف شخص في العالم، "بات فعليا جدا".

وقال تيدروس ادانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي في جنيف "بعدما انتشر فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، فان خطر حصول وباء بات فعليا جدا. لكنه سيكون الوباء الاول في التاريخ الذي يمكن السيطرة عليه".

وأوضح غيبريسوس أن 70 في المئة ممن أصيبوا بالفيروس في الصين، التي انتشر منها المرض، تماثلوا للشفاء.

وكان الفيروس قد أصاب 80 ألف حالة في الصين وحدها، وأدى إلى وفاة 3119، في البلد الأكثر تأثرا بالوباء، لكن الخبراء أعربوا عن أملهم بأن تفشي الفيروس في الصين بلغ ذروته.

وجاء تصريح غيبريسوس مع إعلانه وصول الفيروس إلى كامل دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بتسجيل إصابتين في قبرص التي كانت قبل اليوم هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم تحص إصابات على أراضيها.

وحصد فيروس كورونا المستجد حتى صباح الاثنين حياة أكثر من 3800 شخص، وطال نحو 110 آلاف في أكثر من 100 بلد ومنطقة.